Griechenland "wird Schulden nie bezahlen"

Griechenland wird seine Schulden niemals zurückzahlen." Mit Sätzen wie diesem bringt Yanis Varoufakis das Blut europäischer Geldgeber zum Wallen. "Unfassbar" und "verhöhnend" nennt die Bildzeitung Aussagen Varoufakis vom Sommer 2014, die in der Dokumentation "Die Spur der Troika" Montagabend in der ARD zu sehen war (Beitrag sehen Sie hier). Darin klagt der Grieche, damals noch nicht Finanzminister, "die klugen Leute in Brüssel, in Frankfurt und auch in Berlin" an. Diese "wussten schon im Mai 2010, dass Griechenland niemals seine Schulden zurückzahlen wird. Aber sie haben so getan, als sei Griechenland nicht bankrott, sondern habe nur gerade nicht genug flüssige Mittel."