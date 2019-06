Van der Bellen in Portugal: Zwei Mal klein und selbstbewusst

Nach einem Gespräch der beiden Staatschefs betonte Marcelo Rebelo de Sousa, dass beide Länder überzeugte Verfechter der Würde des Menschen seien. Und: „Wir müssen gemeinsam den Extremismus und auch den Populismus bekämpfen“. Alle Staaten müssten noch deutlicher die humane Dimension des Zusammenlebens auf der Erde sehen, durch multilaterale Kooperation müsse viel mehr gegen den Klimawandel getan werden.

Alexander van der Bellen bedankte sich, dass Rebelo de Sousa die UNO-Klimakonferenz im Dezember in Katowice unterstützt habe. Dann ein klares Statement zur EU: Er wolle eine „starke, schlagkräftige Europäische Union, die die Interessen ihrer Bürgerinnen und Bürger mit Deutlichkeit und Gewicht auf der Weltbühne vertritt.“

Beeindruckt zeigte sich der Bundespräsident, dass er von einer berittenen Garde begleitetet wurde: „Das ist mir noch nie passiert.“ In der Tat war der militärische Auftritt beachtlich, immerhin gibt Portugal, bezogen auf das BIP, dreimal so viel für Verteidigung aus wie Österreich.

Lissabon als Tourismusziel wollte dann Marcelo Rebelo de Sousa präsentieren. In einer alten Straßenbahn ging es zur Praca do Comercio, direkt am Tejo, der portugiesische Präsident macht solche Fahrten stets bei offenem Fenster und winkt den Leuten am Straßenrand zu. Wenn er aussteigt, applaudieren die Menschen. Ob er das genießt? „Si“ lautet die klare Antwort.

Rebelo de Sousa war vor seiner Zeit als Politiker nicht nur Professor, sondern auch TV Moderator, verfügt also schon länger über hohe Bekanntheit. Da muss man dann auch Selfies machen und Hände schütteln, aber auch das stört ihn nicht. Im Gegenteil. In zwei Jahren wird er wohl wieder antreten.