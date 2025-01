In Trumps "Blitzkrieg" häufen sich die Niederlagen

Nach dem richterlichen Aus für den Plan, das Staatsangehörigkeitsrecht zu ändern, was Hunderttausende Kinder von Nicht-Staatsbürgern betreffen würde, hat der 78-Jährige am Mittwoch die bisher schwerste Schlappe erlitten.

Er wollte mit einer vorübergehenden Ausgabenblockade in Billionen-Höhe für etliche staatliche Hilfs- und Förderprogramme für Kinder, Alte, Familien, Kranke, Schüler, Studenten, Sozialschwache und Klein-Unternehmer Stärke demonstrieren und am Parlament vorbei entscheiden, wofür die USA Geld ausgeben und wofür nicht mehr.

Dass Trump der wiederholte Rückschlag dazu veranlassen wird, vom Tempo zu gehen und Reformen erst zu erklären, bevor er sie handstreichartig durchsetzen will, wird in seinem Umfeld nicht erwartet.

Das Gegenteil ist nach Angaben der Nasa der Fall. Seit viele Wochen steht fest, dass das Duo im März mit einer SpaceX-Kapsel zurück auf die Erde gelangen soll. Die Vereinbarung wurde unter Aufsicht Bidens abgeschlossen.

Auf Widerstand von Gewerkschaften und Interessenverbänden stoßen auch Trumps Bemühungen, den Staatsapparat komplett umzukrempeln. 2,3 Millionen Staatsbedienstete bekamen in dieser Woche das Angebot der achtmonatigen Lohnfortzahlung, wenn sie bis Ende kommender Woche per E-Mail freiwillig kündigen. Trumps Team will damit einen drastischen Personalabbau in der Administration einleiten - und die Neuanstellung absolut loyaler Beamter forcieren.

Rachefeldzug

Unterdessen setzt Trump seinen persönlichen Rachefeldzug gegen Kritiker aus seiner ersten Regierung unvermindert fort. Nach John Bolton (Ex-Nationaler Sicherheitsbeauftragter) und Mike Pompeo (Ex-Außenminister) wird auch der ehemalige Generalstabschef Mark Milley seines Personenschutzes verlustig gehen.

Der neue US-Verteidigungsminister Pete Hegseth teilte dem hochdekorierten Ex-Militär außerdem mit, dass er keine Einsicht mehr in geheime Akten erhält und sich einer internen Disziplinar-Maßnahme unterziehen muss, die zu einer Degradierung führen könne.

Hintergrund: Trump behauptet, dass Milley den Versuch unternommen habe, seine absolute Befehlsgewalt über Amerika Atomwaffen einzuschränken. Milley hatte Trump nach dem blutigen Sturm aufs Kapitol einen „Faschisten” genannt.