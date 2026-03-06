USA und Venezuela nehmen wieder diplomatische Beziehungen auf

Die Vereinigten Staaten und die Übergangsregierung in Venezuela haben sich darauf geeinigt, die diplomatischen und konsularischen Beziehungen wieder aufzunehmen. Das teilte das US-Außenministerium am Donnerstag in einer Erklärung mit. Man konzentriere sich darauf, die Voraussetzungen für einen friedlichen Übergang zu einer demokratisch gewählten Regierung zu schaffen.

Venezuela bestätigt Wiederaufnahme: "Konstruktiver Dialog"

"Dieser Schritt wird unsere gemeinsamen Bemühungen zur Förderung der Stabilität, zur Unterstützung der wirtschaftlichen Erholung und zur Förderung der politischen Versöhnung in Venezuela erleichtern", erklärte das Außenministerium. "Unser Engagement konzentriert sich darauf, dem venezolanischen Volk dabei zu helfen, einen schrittweisen Prozess voranzutreiben, der die Voraussetzungen für einen friedlichen Übergang zu einer demokratisch gewählten Regierung schafft."