Donald Trump kann es nicht lassen. Ursprünglich war es ein Notstandsgesetz aus 1977, auf dessen Basis er am April 2025 am zuständigen Kongress vorbei die Zollkeule schwang – er nannte es „Tag der Befreiung“. Diesen persönlichen Feiertag hat ihm der Oberste Gerichtshof in diesem Februar gestrichen. Die US-Regierung musste seither schon mehr als 80 Milliarden von den rund 166 Milliarden US-Dollar an illegal eingehobenen Zöllen zurückzahlen. Wegen des Spruchs des Supreme Courts, für Trump eine „Schande“, griff der US-Präsident zu einem alten Handelsgesetz und begründete die nächste Welle an Zöllen mit unfairen Handelspraktiken anderer Länder. Die Hürde hier: Die Zölle durften nur für 150 Tage verhängt werden, weshalb sie am Freitag ausliefen. Daher musste flugs eine neue Begründung her. Sie lautet: Die 60 wichtigsten Handelspartner der USA, die zusammen für rund 99 Prozent des Handels mit den USA stehen, hätten zu wenig gegen Zwangsarbeit getan – auch die EU. Laut einer Tagesschau-Berechnung ist damit die 45. Änderung der US-Einfuhrzollsätze innerhalb von 18 Monaten in Kraft getreten.

Erwartbar ist, dass auch Trumps neue Rechtsgrundlage für Einfuhrzölle von 10 und 12,5 Prozent vor dem Höchstgericht landen wird. Für Länder wie China oder Japan und Dutzende weitere verhängten die USA jetzt den höheren Satz von 12,5 Prozent. Für die EU, Großbritannien oder Kanada – also Länder die sich aus der Sicht Washingtons zumindest gegen Zwangsarbeit engagieren – sollen es zehn Prozent sein. Die Reaktionen aus Europa fallen erleichtert aus, denn die insgesamte Zollbelastung dürfte sinken. Für die meisten Einfuhren aus der EU galt ja bisher ein Zoll von bis zu 15 Prozent, weshalb Experten wie WIFO-Chef Gabriel Felbermayr sagen: „Das Ergebnis für Europa fällt zumindest ein bisschen besser aus als befürchtet.“ Neben dem allgemeinen Zollsatz gibt es jedoch weiterhin die sektorspezifischen Zölle für Stahl und Aluminium von 50 Prozent.