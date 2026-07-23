Trump-Zölle: Kanada feiert Brückeneröffnung ohne USA
Zusammenfassung
- Kanada hat nach Trumps neuen Zolldrohungen die gemeinsame Eröffnungsfeier der Gordie-Howe-Brücke mit den USA abgesagt und feiert stattdessen „unter Kanadierinnen und Kanadiern“.
- Die 4,7 Milliarden Dollar teure Hängebrücke zwischen Windsor und Detroit soll am Montag für den Verkehr freigegeben werden und wurde vollständig von Kanada finanziert.
- Trump verhängte 50-Prozent-Zölle auf ausgewählte kanadische Waren und hatte zuvor gefordert, die Brücke müsse mindestens zur Hälfte den USA gehören.
Nach der Verfügung von neuen US-Zöllen auf eine Reihe von Waren aus Kanada hat die kanadische Regierung eine geplante gemeinsame Eröffnungsfeier einer Brücke zwischen Kanada und den USA abgesagt. „Angesichts der von den USA Anfang dieser Woche angedrohten Handelsmaßnahmen wäre es unangemessen, eine feierliche Veranstaltung zwischen den beiden Ländern abzuhalten“, erklärte der kanadische Bau- und Infrastrukturminister Gregor Robertson am Dienstag.
Statt der für Ende Juli geplanten Eröffnungszeremonie wird Ottawa zufolge „dieser Meilenstein unter Kanadierinnen und Kanadiern gefeiert“ werden, bei einer eigenen Zeremonie am Freitag. Die Brücke soll am Montag für den Verkehr freigegeben werden.
Verbindet Windsor und Detroit
Die 4,7 Milliarden Dollar (rund vier Milliarden Euro) teure Hängebrücke soll Windsor in der kanadischen Provinz Ontario und Detroit im US-Bundesstaat Michigan verbinden. US-Präsident Donald Trump hatte im Februar gedroht, die Eröffnung der Gordie-Howe-Brücke zu blockieren. Er warf Kanada vor, die USA beim Bau der Brücke unfair behandelt zu haben, und forderte, die Brücke müsse „mindestens“ zur Hälfte den USA gehören.
Eigentlich hätte die Brücke Mitte Juni eröffnet werden sollen. Dieser Termin wurde aber kurzfristig verschoben. Anfang Juli wurde dann bekannt gegeben, die Brücke solle Ende des Monats eröffnet werden.
Am Montag teilte das Weiße Haus mit, Trump habe Zölle in Höhe von 50 Prozent auf eine Reihe von Waren aus dem Nachbarland Kanada verfügt. Grund für die Maßnahme sei eine „diskriminierende Behandlung“ von Alkohol-, Automobil- und Molkereiprodukten aus den USA durch die kanadische Regierung. Die neuen Zölle sollen nach Angaben des Weißen Hauses in 30 Tagen in Kraft treten. Betroffen seien unter anderem Wein, Hockeyschläger und Zement aus Kanada.
Bauwerk komplett von Kanada finanziert
Nach Angaben des Betreibers wurde die Brücke komplett von Kanada finanziert und soll gemeinsam der kanadischen Regierung und der Regierung von Michigan gehören. Sie wurde nach dem verstorbenen kanadischen Eishockey-Spieler Gordie Howe benannt, der jahrelang in Detroit spielte. Unter Trump haben sich die Beziehungen zwischen den USA und Kanada massiv verschlechtert.
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