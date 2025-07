Trump loben und einfache Sprache: Rollenspiele beim Verhandlerteam aus Südkorea

Südkorea und die USA haben sich auf Zölle in Höhe von 15 Prozent geeinigt. Die Minister aus Südkorea haben sich mit Rollenspielen auf die Verhandlungen vorbereitet.

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Trump verkündet Einigung mit Südkorea auf Zölle von 15 Prozent und ein umfassendes Handelsabkommen.

Südkorea investiert 350 Milliarden Dollar in die USA und kauft Energieprodukte im Wert von 100 Milliarden Dollar.

Trump verhängt 25 Prozent Zölle auf Importe aus Indien und 50 Prozent auf Importe aus Brasilien.

Im Handelsstreit mit Südkorea hat US-Präsident Donald Trump eine Einigung auf Zölle in Höhe von 15 Prozent auf Importe aus dem Land verkündet. Trump gab in seinem Onlinedienst Truth Social am Mittwoch ein "umfassendes Handelsabkommen" zwischen beiden Ländern bekannt. "Südkorea wird den USA 350 Milliarden Dollar (rund 303 Milliarden Euro) für Investitionen zur Verfügung stellen" und Flüssiggas oder andere Energieprodukte im Wert von 100 Milliarden Dollar kaufen, schrieb Trump.

Der Satz von 15 Prozent liegt unter dem zuvor von Trump für Waren aus Südkorea angedrohten Zollaufschlag von 25 Prozent, welcher am Freitag in Kraft treten sollte. Er entspricht dem Satz, der zuvor in Handelsabkommen der USA mit der EU und Japan festgelegt worden war. Trump erklärte zudem, dass Südkorea eine weitere "große Summe Geld" investieren werde. "Diese Summe wird innerhalb der kommenden zwei Wochen verkündet werden, wenn der südkoreanische Präsident Lee Jae Myung zu einem bilateralen Treffen ins Weiße Haus kommt", fügte Trump in dem Onlinedienst hinzu.

Rollenspiele zur Vorbereitung Die südkoreanischen Minister, die mit der Aushandlung eines letzten, dringenden Handelsabkommens mit US-Präsident Donald Trump beauftragt waren, sagten, sie hätten sich zur Vorbereitung mit Rollenspielen und Tipps für den Umgang mit dem unberechenbaren Staatschef vorbereitet, berichtet Reuters. Unter den Ratschlägen, die sie erhielten: Man solle Trump einen "großartigen Menschen" nennen und so einfach wie möglich sprechen, sagte Industrieminister Kim Jung-kwan am Mittwoch vor Reportern in Washington, nachdem das Abkommen verkündet worden war.

Treffen mit Präsident Yoon Suk-yeol geplant Es wird das erste Treffen zwischen Trump und dem im Juni neu gewählten Präsidenten Südkoreas sein. Lees Vorgänger Yoon Suk-yeol war wegen einer kurzzeitigen Verhängung des Kriegsrechts im Dezember seines Amtes enthoben worden. Lee bezeichnete das Abkommen mit den USA als "die erste große handelspolitische Herausforderung" seit seinem Amtsantritt. "Wir haben eine große Hürde genommen", erklärte er bei Facebook. "Mit diesem Abkommen hat die Regierung die Unsicherheit hinsichtlich der Exportbedingungen beseitigt und sichergestellt, dass die US-Zölle auf unsere Exporte entweder niedriger oder gleich hoch sind wie die Zölle, die unseren wichtigsten Handelskonkurrenten auferlegt wurden", erklärte Lee.