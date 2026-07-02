US-Diplomat: Taiwan soll zu Drohnen-„Hornissennest“ werden

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Ein ranghoher US-Diplomat hat Taiwan aufgefordert, zur Abschreckung Chinas ein Drohnenarsenal aufzubauen. „Nichts wird einen Konflikt wirksamer abschrecken, als Taiwan in ein Hornissennest aus Luft-, Oberflächen- und Unterwasserdrohnen zu verwandeln“, sagte Raymond Greene, der Leiter des Amerikanischen Instituts in Taipeh, am Donnerstag auf einem Forum in der Stadt Taichung. Das Institut ist die faktische Botschaft der USA auf der Insel.

Drohnen böten eine bahnbrechende Möglichkeit, die Sicherheit Taiwans zu erhöhen und den Frieden in der Region zu festigen. Die USA sind der wichtigste internationale Unterstützer und Waffenlieferant Taiwans, obwohl sie keine formellen diplomatischen Beziehungen zu der demokratisch regierten Insel haben. Greene verwies auf den Krieg in der Ukraine, wo Drohnen die Verteidigungsfähigkeit erheblich gestärkt hätten, selbst wenn man einer Übermacht gegenüberstehe. Die USA und Taiwan könnten eine „demokratische“ Drohnenproduktion verankern und so die kollektive Abschreckung der freien Welt stärken. „Wettlauf gegen die Zeit“ Die Regierung in Taipeh hat Drohnen und andere sogenannte asymmetrische Waffensysteme zur Priorität erklärt. Im Mai hatte das von der Opposition dominierte Parlament jedoch nur zwei Drittel der von Präsident Lai Ching-te geforderten zusätzlichen Verteidigungsausgaben bewilligt. Präsident Lai erklärte am Mittwoch, der Aufbau asymmetrischer Kampffähigkeiten sei ein „Wettlauf gegen die Zeit“. Er lehnt die Souveränitätsansprüche Pekings auf Taiwan ab und betont, nur das Volk der Insel könne über seine Zukunft entscheiden.