Die erste Gruppe weißer Südafrikaner, denen die US-Regierung Flüchtlingsstatus erteilt hat, ist in der amerikanischen Hauptstadt Washington angekommen. Von dort aus reisen sie in unterschiedliche US-Staaten weiter, wo sie sich niederlassen werden, berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend - darunter die "New York Times" und die "Washington Post". Die rund 50 Männer, Frauen und Kinder waren Sonntagabend vom Flughafen im südafrikanischen Johannesburg abgeflogen.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump verspricht ihnen schnelle Einbürgerung. Kurz vor ihrer Ankunft hatte Trump von einem "Genozid" an weißen Bauern in Südafrika gesprochen. Den Medien warf er vor, die Gewalt zu verschweigen.