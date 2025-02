Südafrika weist Trumps Kritik an Enteignungsgesetz zurück

Südafrika hat den Beschluss von US-Präsident Donald Trump kritisiert, wegen eines Gesetzes für Enteignungen Hilfen für das Land einzufrieren. Trumps Verordnung scheine "eine Kampagne der Desinformation und der Propaganda" gegen Südafrika zu sein, erklärte das Außenministerium. Es sei besorgniserregend, dass die der Entscheidung zugrunde liegende Prämisse nicht den Tatsachen entspreche und Südafrikas schmerzhafte Geschichte des Kolonialismus und der Apartheid nicht anerkenne.

Trump hatte der Regierung in Pretoria am Freitag in einer Anordnung "ungerechte und unmoralische Praktiken" vorgeworfen. Er wies alle US-Regierungsbehörden an, die wirtschaftliche und entwicklungspolitische Unterstützung für Südafrika zu beenden. Vorgesehen sei außerdem, dass von den Enteignungen Betroffene der weißen Minderheit in den USA als Flüchtlinge aufgenommen werden können.