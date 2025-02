Die US-Regierung friert wegen eines südafrikanischen Gesetzes zur staatlichen Enteignung von Land Hilfen für Südafrika ein. Präsident Donald Trump warf der Regierung in Pretoria am Freitag"ungerechte und unmoralische Praktiken" vor. Er wies alle US-Regierungsbehörden an, die bestehende wirtschaftliche und entwicklungspolitische Unterstützung für Südafrika zu beenden. Von Enteignungen betroffene Südafrikaner, de facto alles Weiße, sollen in den USA als Asyl bekommen können.

Südafrika hat ein Gesetz verabschiedet, das es erlaubt, im öffentlichen Interesse Land zu enteignen, um während der rassistischen Apartheid-Ära (1948 –94) entstandenes Unrecht auszugleichen. Damals wurde Land systematisch nach ethnischen Gesichtspunkten ungleich verteilt, vor allem an weiße Südafrikaner. Die Auswirkungen sind bis heute spürbar. Das Gesetz sieht Entschädigungszahlungen für Landbesitzer vor. Enteignungen dürfen demnach nur erfolgen, wenn vorherige Erwerbsverhandlungen erfolglos verlaufen sind.