USA stellen Zahlungen an Palästinenser-Hilfswerk der UNO ein

Der palästinensische Chefunterhändler Saeb Erekat verurteilte den jüngsten Schritt der USA. "Die Vereinigten Staaten haben überhaupt kein Recht, den Diebstahl des palästinensischen Landes durch die israelische Besatzung zu unterstützen und abzusegnen", so der Generalsekretär der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO). Er rief alle Länder auf, "die Entscheidung zurückzuweisen" und dem UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) "jegliche mögliche Unterstützung" zukommen zu lassen.

Das führende PLO-Mitglied Ahmed Abu Houli betonte, die UNO-Mitgliedsstaaten und die Länder, in denen UNRWA tätig sei, sollten sich sofort darum bemühen, neue Spender zu finden. Es gehe den USA darum, UNRWA komplett aufzulösen.

Ein Sprecher der nicht zur PLO gehörenden, radikalislamischen Palästinenser-Organisation Hamas sagte, die Entscheidung der USA "bringt die Regierung in die Position des Feindes für unser Volk und für die arabischen und muslimischen Menschen".