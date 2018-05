USA sitzen bei Iran-Sanktionen am längeren Hebel

Für europäische Unternehmen können Geschäfte mit dem Iran in Zukunft existenzgefährdend werden. Nachdem die USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen sind und Sanktionen gegen die islamische Republik und Unternehmen, die mit ihr Geschäfte machen, angedroht haben, ist die Frage für viele Unternehmen eine einfache: Wo gibt es mehr zu verlieren? Die Antwort lautet meist: in den USA.

Am Beispiel des europäischen Flugzeugherstellers Airbus zeigt sich das deutlich. IranAir hat bei mehreren Herstellern 200 Flugzeuge im Wert von 38,3 Milliarden US-Dollar bestellt, die Hälfte davon bei Airbus, also um 19,15 Milliarden Dollar. Ein Auftrag dieser Größenordnung wird nicht in einem Jahr ausgeliefert, sondern erstreckt sich über rund zehn Jahre, was einen jährlichen Umsatzanteil von 1,9 Milliarden Dollar bedeuten würde.

Airbus hat 2017 mehr als 66,7 Milliarden Euro umgesetzt, davon in Nordamerika 12,6 Milliarden Euro, also rund 15 Milliarden Dollar. Airbus will in den kommenden Tagen seine Entscheidung bekannt geben, aufgrund des lukrativeren US-Geschäfts wird man sich weitere Schritte aber gut überlegen.