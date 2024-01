Shutdown abgewendet? US-Kongress und Senat einigen sich in Budgetstreit

Knapp zwei Wochen vor dem Auslaufen einer weiteren Frist haben die zerstrittenen Parteiführungen im US-Kongress eine Grundsatzeinigung im Budgetstreit erzielt. Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, und der demokratische Mehrheitsführer im US-Senat, Chuck Schumer, verständigten sich am Sonntag auf eine Obergrenze von 1.590 Milliarden Dollar (1.455,91 Mrd. Euro) für das laufende Budgetjahr. Dies ermöglicht nun den Start von Ausschussberatungen.

Johnson hob in einem Schreiben an die Abgeordneten hervor, dass im Vergleich zur bisherigen Planung deutliche Ausgabenkürzungen erreicht worden seien. Insbesondere sei Notfallausgaben ein Riegel vorgeschoben worden, "was den Steuerzahlern 200 Milliarden in den kommenden zehn Jahren sparen könnte". "Das Ergebnis bedeutet tatsächliche Einsparungen für die amerikanischen Steuerzahler und tatsächliche Kürzungen in der Bundesbürokratie", so Johnson.

