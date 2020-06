USA: Rechter Flügel düpiert Romney

Elf Wochen sind es noch bis zum Urnengang, und die Parteikollegen des Präsidentschaftsbewerbers Mitt Romney machen es ihrem Kandidaten nicht gerade leicht: Romneys Spezialgebiet, die Wirtschaft, scheint wenige Tage vor dem großen Parteitag in Tampa, Florida, wie vergessen. Stattdessen dreht sich alles um Themen, die zwar die radikal-konservative Tea Party befrieden, die heiß umkämpften Wählergruppen der Frauen und der Latinos aber verprellen könnten.



Am Dienstag beschloss ein republikanisches Gremium aus 110 Mitgliedern die politischen Leitlinien für die nächsten vier Jahre. Eigentlich ist der Inhalt bis zum Parteitag, auf dem Romney nächste Woche offiziell zum Kandidaten gekürt wird, geheim, doch über Insider gelangten die wichtigsten Punkte in die Medien. Darin stehen die klassischen Leitsätze der Tea-Party-Basis: Keinerlei Beschränkungen des Waffenrechts, strengere Einwanderungsvorschriften, ein verfassungsrechtliches Verbot der Homo-Ehe. Alles Punkte, bei denen sich die Demokraten zuletzt klar entgegengesetzt positionierten.

Der größte Streitpunkt aber ist erneut das Thema Abtreibung: Die Republikaner wollen ein komplettes Verbot – auch bei Inzest, Vergewaltigung und bei Lebensgefahr für die Mutter. Mitt Romney hingegen hatte Ausnahmen nicht ausgeschlossen.