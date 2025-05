Unter dem Titel „Golden Dome” soll für den Preis von 175 Milliarden Dollar bereits bis 2029 ein die gesamten Vereinigten Staaten schützendes Raketenabwehr-System installiert werden. Das Vorhaben erinnert an Ronald Reagans “Star Wars”-Pläne aus den 80er Jahren, die vor allem an mangelnder Technologie scheiterte.

„Nach Fertigstellung wird der Golden Dome in der Lage sein, Raketen abzufangen, selbst wenn sie von anderen Seiten der Welt oder sogar aus dem Weltraum abgefeuert werden“, erklärte Trump vor Journalisten im Oval Office.

Kern-Philosophie des Projekts: Mit Hilfe von Tausenden Erkennungs- und Abwehr-Satelliten (die Rede ist von 16.000 Objekten) sollen feindliche Raketen bereits in der ganz frühen Startphase unschädlich gemacht werden.

Dahinter steht die Erkenntnis, dass mit Überschall-Geschwindigkeit fliegende Atom-Raketen nach Angaben des Pentagon nur noch sehr schwer vor dem Aufprall auf die Erde neutralisiert werden könnten.

7.000 Satelliten

Was technisch vor wenigen Jahren noch illusorisch erschien, habe inzwischen Realisierungschancen, sagt Tom Karako, Direktor des Raketenabwehrprojekts am „Center for Strategic and International Studies” in Washington. Er und andere Experten verweisen auf derzeit 7.000 in der Umlaufbahn befindliche Satelliten des Starlink-Kommunikationssystems von Elon Musk.