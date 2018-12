USA nehmen Abschied von verstorbenem Präsidenten Bush

Nach der Trauerzeremonie kam auch Trump zusammen mit First Lady Melania zu dem Sarg. Der Präsident salutierte mit der rechten Hand und stand rund eine Minute am Sarg. Dann verließ das Präsidentenpaar das Kapitol.

Vor dem imposanten Gebäude reihten sich unterdessen Hunderte Menschen in eine Schlange ein, um dem Präsidenten der Jahre 1989 bis 1993 die letzte Ehre zu erweisen. Die Öffentlichkeit kann noch bis Mittwochmorgen im Kapitol Abschied von Bush nehmen.

Trauerfeier am Mittwoch

Dann wird der Sarg zu Kathedrale von Washington gebracht, wo am Mittwoch die nationale Trauerfeier abgehalten wird. Für den Tag haben die US-Behörden eine eintägige Staatstrauer angeordnet. An der nationalen Trauerfeier wollen auch Trump und seine Frau teilnehmen. Dazu werden dutzende Staats- und Regierungschefs aus aller Welt erwartet, unter ihnen die deutsche Kanzlerin Angela Merkel ( CDU).

Bush hatte zu Lebzeiten keinen Hehl aus seiner Abneigung gegen Trump gemacht. Bei der Präsidentschaftswahl 2016 stimmte er nicht für den Rechtspopulisten, der für seine republikanische Partei angetreten war. Trump wiederum hatte im Wahlkampf Bush kritisiert.

Am Montag würdigte Trump den Ex-Präsidenten aber in einem Schreiben an die Kongressmitglieder. Bush habe mit seinem Leben ein Beispiel dafür geliefert, "was wahrhaft großartig an Amerika ist". "Präsident Bush hat sein langes Leben über selbstlos dafür gearbeitet, eine Welt der Gerechtigkeit und des anhaltenden Friedens zu schaffen."

Am Donnerstag wird George H. W. Bush in Houston an der Seite seiner im April verstorbenen Frau Barbara und der im Alter von drei Jahren an Leukämie gestorbenen Tochter Robin beigesetzt.