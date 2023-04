USA: Kopfgeld von 7 Mio Dollar auf führendes Hisbollah-Mitglied

40 Jahre nach dem Bombenanschlag auf die US-Botschaft im Libanon haben die USA ein Kopfgeld von sieben Millionen Dollar 6,38 Millionen Euro auf das führende Hisbollah-Mitglied Ibrahim Akil ausgesetzt. Das Geld werde für Informationen gezahlt, die zur Identifizierung, Festnahme oder Verurteilung Akils führten, teilte das US-Außenministerium am Dienstag mit. Im April 1983 wurden durch eine Bombe 63 Menschen in der US-Botschaft in Beirut getötet.

Im Oktober desselben Jahres starben 241 Menschen bei einem Anschlag auf eine Kaserne der US-Marines im Libanon.