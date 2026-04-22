Zahlungen an den Ku-Klux-Klan? US-Justizministerium klagt Bürgerrechts-NGO

Das US-Justizministerium hat wegen mutmaßlicher Nutzung bezahlter Informanten aus extremistischen Kreisen Klage gegen die bekannte Bürgerrechtsorganisation Southern Poverty Law Center (SPLC) eingereicht. Der NGO werde vorgeworfen, 2014-23 mindestens drei Millionen Dollar (2,55 Mio. Euro) an acht Informanten des rassistischen Ku-Klux-Klans und weiterer Extremistengruppen gezahlt zu haben, so Justizminister Todd Blanche am Dienstag (Ortszeit). Die SPLC wies die Vorwürfe zurück.

"Die SPLC ist eine gemeinnützige Organisation, die vorgibt, weiße Vorherrschaft und Rassenhass zu bekämpfen, indem sie über extremistische Gruppen berichtet", sagte Blanche vor Journalisten. Die Bürgerrechtsorganisation habe jedoch "den Extremismus, den es angeblich bekämpft, selbst geschürt", indem es Informanten innerhalb rassistischer Gruppen finanzierte.