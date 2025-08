Wie bitte? Hatte Bondi nicht im Frühjahr renommierte rechtslastige Trump-Fans aus den sozialen Medien mit weißen Ordnern versorgt, auf denen die Aufschrift „The Epstein Files: Phase 1“ prangte? Womit klar war, dass nach behutsamer Durchsicht der Akten (um die annähernd 1000 jungen Frauen zu schützen, die in Epsteins Beute-Schema geraten waren) weitere 100.000 Seiten aus dem 300 Gigabyte umfassenden Eptsein-Daten-Pool an die Öffentlichkeit gelangen sollten.

Seither vermuten Trump-Fans nur noch Verrat und Vertuschung und fordern völlige Akten-Freigabe sowie den Rauswurf Bondis. Sie aber hält bisher dagegen und sagt, sie gehe davon aus, bis zum Ende der Amtszeit des Präsidenten Ende 2028 an seiner Seite zu sein. Trump bescheinigt ihr, sichtlich gequält, einen „tollen Job” zu machen; vielleicht weil sie ihm nach dem Sondereinsatz von 1000 Akten wälzenden FBI-Agenten bereits im Mai informell steckte, dass sein Name in den Ermittlungsakten Epsteins auftaucht. Und zwar mehrfach.

So etwas vergisst Trump nicht

Die wechselseitige Wertschätzung geht auf eine bezeichnende Episode zurück. Generalstaatsanwälte verschiedener Bundesstaaten wollten 2013 der „Trump University” den Stöpsel ziehen. Das mittelprächtige Immobilienseminar stand im Verdacht, mit betrügerischen Behauptungen Kasse zu machen. Als Trump an ein Komitee für Bondis Wiederwahl 25.000 Dollar spendete, verzichtete die damalige Justizministerin Floridas darauf, der Klage gegen die pseudo-universitäre Räuberpistole beizutreten.

Trump vergisst so was nicht. Aber der Druck auf ihn wird mit jedem hässlichen Detail aus dem Trump-Epstein-Sumpf größer. In seinem Umfeld hört man in den vergangenen Tagen häufiger: „Wenn Donald Trump Epstein hinter sich lassen will, muss er seine Justizministerin hinter sich lassen.”