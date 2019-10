USA: Jimmy Carter aus dem Krankenhaus entlassen

Der frühere US-Präsident Jimmy Carter ist nach einer Behandlung wegen eines leichten Beckenbruchs aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der 95-Jährige freue sich darauf, sich in seinem Haus in Plains im US-Staat Georgia weiter zu erholen, teilte die Stiftung des Ex-Präsidenten am Donnerstag mit. Er danke allen für die freundlichen Wünsche.