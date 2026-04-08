Kurz vor Ende des Ultimatums: USA und Iran einigen sich auf Waffenruhe

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Der Iran hat einer von US-Präsident Donald Trump angekündigten zweiwöchigen Waffenruhe zugestimmt. Das meldete die den iranischen Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim in der Nacht auf Mittwoch.

Der iranische Außenminister Abbas Araqchi kündigte die Öffnung der für den weltweiten Erdölhandel sehr wichtigen Straße von Hormuz im Rahmen der Waffenruhe an. Trump hatte dies zur Bedingung für die Feuerpause gemacht. In Abstimmung mit den iranischen Streitkräften und unter Berücksichtigung technischer Einschränkungen soll der Schiffsverkehr in der Meerenge ermöglicht werden, schrieb Araqchi in einer Erklärung. Trump hatte kurz zuvor erklärt, er sei bereit, zwei Wochen lang auf Bombardierungen und Angriffe auf den Iran zu verzichten, wenn Teheran die blockierte Seestraße von Hormuz öffne. Dabei werde es sich um eine beidseitige Waffenruhe handeln, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. Israel zieht mit Kurz vor Ablauf eines erneuten Ultimatums Trumps an den Iran hatte der Vermittler Pakistan zu einem erneuten Aufschub gedrängt. Der pakistanische Regierungschef Shehbaz Sharif bat Trump auf X, „die Frist um zwei Wochen zu verlängern“. In dieser Zeitspanne solle der Iran als Zeichen des guten Willens für zwei Wochen die Straße von Hormuz öffnen. Die USA und der Iran prüften zunächst den Vorschlag, ehe sich Trump nun zunächst einmal zu Wort meldete.

Israel, das gemeinsam mit den USA seit Ende Februar Krieg gegen den Iran führt, will laut Quellen des israelischen Senders Kan die Waffenruhe offenbar ebenfalls achten. Das Portal ynet zitierte Quellen, wonach die Feuerpause auch für den Libanon gelten soll. Dort geht Israel massiv gegen die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz vor. Sharif habe ihn gebeten, von seinen ultimativ angedrohten Angriffen auf iranische Stromkraftwerke und andere Infrastruktur abzusehen, schrieb Trump. Unter der Voraussetzung, dass die Islamische Republik Iran „der VOLLSTÄNDIGEN, SOFORTIGEN und SICHEREN ÖFFNUNG der Straße von Hormuz zustimmt, stimme ich zu, die Bombardierung und den Angriff auf den Iran für einen Zeitraum von zwei Wochen auszusetzen“, schrieb Trump. Ultimatum wäre in Kürze ausgelaufen Der US-Präsident hatte Teheran bereits dreimal ein Ultimatum auferlegt und dieses jedes Mal wieder verschoben. Bei seiner neuesten Ankündigung vermied Trump diesmal eine konkrete Frist für eine Einigung mit dem Iran. Er schrieb lediglich: „Ein Zeitraum von zwei Wochen wird es ermöglichen, das Abkommen endgültig zu formulieren und abzuschließen.“ Laut dem Nachrichtenportal Axios soll am Freitag eine erste Runde offizieller Verhandlungen USA-Iran in Islamabad stattfinden.