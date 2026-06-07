Brisante Pläne: USA wollen eingefrorene Iran-Milliarden umleiten

Die USA wollen Berichten zufolge iranische Vermögenswerte an die vom Iran angegriffenen Golfstaaten umleiten. Das US-Finanzministerium erwäge, mit den Geldern seine Verbündeten in der Region nach iranischen Angriffen zu unterstützen, berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf eine Quelle aus dem Umfeld des Finanzministers Scott Bessent.

Bessent habe umfassende Schätzungen der bereits entstandenen Schäden seit Beginn des Iran-Kriegs in Auftrag gegeben, hieß es in den Berichten. Es würden zudem Möglichkeiten geprüft, iranische Vermögenswerte auch für künftige Reparatur- und Wiederaufbaumaßnahmen zugänglich zu machen. Nicht bekannt war zunächst, um welche Art von Vermögenswerten es sich bei den Überlegungen handle - etwa um Geld auf eingefrorenen Bankkonten oder um Sachwerte wie Öltanker.

Wiederholte Angriffe trotz geltender Waffenruhe

Der Iran hat seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar mehrfach Geschosse auf Staaten am Persischen Golf gefeuert, zuletzt in der Nacht auf Samstag auf Kuwait und Bahrain. Dort unterhält das US-Militär Stützpunkte, die nur wenige Hundert Kilometer Luftlinie vom Iran entfernt sind.