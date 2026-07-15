Nach 40 Jahren in Haft: Giftspritze für 74-Jährigen in Florida
In den USA ist eine Debatte darüber entbrannt, ob es human sei, die Todesstrafe an älteren Menschen zu vollstrecken. Die Häftlinge im Todestrakt werden immer älter.
Erst im Februar wurde ein 65-jähriger Mann wegen eines Mordes von 1986 per Giftspritze hingerichtet. Melvin Trotter hatte im Jahr 1986 die 70-jährige Lebensmittelladenbesitzerin Virgie Langford während eines Raubüberfalls auf ihren Laden in Palmetto in Florida ermordet.
Am Dienstag ist in Florida ein 74-jähriger verurteilter Mörder per Dreifach-Giftspritze hingerichtet worden. Er saß bereits 40 Jahre im Gefängnis. Der Mann war wegen Mordes an Patricia Gifford am 1. Jänner 1982 verurteilt worden, nur wenige Stunden nachdem er die 18-jährige Frau auf einer Silvesterparty kennengelernt hatte.
Und ein weiterer Mörder wartet bereits. Er soll noch im Juli hingerichtet werden. Er war wegen des Mordes an den Eltern seiner Ex-Freundin im Jahr 1986 verurteilt worden und ist inzwischen 80 Jahre alt.
Wenn er wie geplant hingerichtet wird, wäre er der zweitälteste Gefangene, der in der gesamten modernen US-Geschichte hingerichtet wurde - nach dem 83-jährigen Walter Moody Jr., der 2018 in Alabama getötet wurde.
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