Wegen Mord vor 40 Jahren: Mann (65) in USA hingerichtet
Im US-Bundesstaat Florida ist ein 65-jähriger Mann wegen eines vor fast 40 Jahres begangenen Mordes durch eine Giftspritze hingerichtet worden. Die Todesstrafe gegen Melvin Trotter wurde am Dienstagabend um 18.15 Uhr (Ortszeit, Mittwoch 00.15 Uhr MEZ) vollstreckt, wie die Justizbehörden von Florida mitteilten. Trotter hatte im Jahr 1986 die 70-jährige Lebensmittelladenbesitzerin Virgie Langford während eines Raubüberfalls auf ihren Laden in Palmetto in Florida ermordet.
US-Präsident Trump befürwortet Todesstrafe
Es war die vierte Hinrichtung in den USA in diesem Jahr und die zweite in Florida. Seit Jahresbeginn war außerdem in den US-Bundesstaaten Texas und Oklahoma jeweils ein Mensch hingerichtet worden.
Im vergangenen Jahr waren in den USA 47 Menschen hingerichtet worden, die meisten seit 2009, als 52 Häftlinge hingerichtet worden waren. Die meisten Hinrichtungen fanden in Florida statt. Dort wurden 19 Todesstrafen vollstreckt. An zweiter Stelle folgten Texas, Alabama und South Carolina, wo jeweils fünf Menschen hingerichtet wurden.
Die in vielen Ländern geächtete Todesstrafe wird noch in 23 der 50 US-Bundesstaaten vollstreckt. Präsident Donald Trump ist ein Befürworter.
