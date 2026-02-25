Im US-Bundesstaat Florida ist ein 65-jähriger Mann wegen eines vor fast 40 Jahres begangenen Mordes durch eine Giftspritze hingerichtet worden. Die Todesstrafe gegen Melvin Trotter wurde am Dienstagabend um 18.15 Uhr (Ortszeit, Mittwoch 00.15 Uhr MEZ) vollstreckt, wie die Justizbehörden von Florida mitteilten. Trotter hatte im Jahr 1986 die 70-jährige Lebensmittelladenbesitzerin Virgie Langford während eines Raubüberfalls auf ihren Laden in Palmetto in Florida ermordet.

Es war die vierte Hinrichtung in den USA in diesem Jahr und die zweite in Florida. Seit Jahresbeginn war außerdem in den US-Bundesstaaten Texas und Oklahoma jeweils ein Mensch hingerichtet worden.