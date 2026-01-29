Texas vollstreckt erste Hinrichtung des Jahres 2026
Zusammenfassung
- In Texas wurde ein 55-Jähriger wegen Doppelmordes als erste Hinrichtung 2026 in den USA vollstreckt.
- Im Jahr 2025 gab es 47 Hinrichtungen in den USA, die meisten seit 2009, mit Florida an der Spitze.
- Die Todesstrafe wird weiterhin in 23 US-Bundesstaaten vollstreckt und von Präsident Trump befürwortet.
Im US-Bundesstaat Texas ist ein 55-Jähriger wegen des Doppelmordes an seiner Ex-Freundin und ihrem Freund durch eine Giftspritze hingerichtet worden.
Die Todesstrafe gegen Charles Thompson wurde am Mittwochabend um 18.50 Uhr (Ortszeit, Donnerstag 01.50 Uhr MEZ) im Staatsgefängnis in Huntsville vollstreckt, wie die texanischen Justizbehörden mitteilten. Es war die erste Hinrichtung in den USA im Jahr 2026.
Thompson hatte im Jahr 1998 seine Ex-Freundin und ihren Freund in deren Wohnung in einem Vorort von Houston erschossen. Der Sohn von Thompsons Ex-Freundin aus einer früheren Ehe, der zum Zeitpunkt ihrer Ermordung 13 Jahre alt war, wollte der Hinrichtung beiwohnen.
Im Vorjahr 47 Hinrichtungen in den USA
Im vergangenen Jahr waren in den USA 47 Menschen hingerichtet worden, die meisten seit 2009, als 52 Häftlinge hingerichtet worden waren. Die meisten Hinrichtungen fanden im US-Bundesstaat Florida statt. Dort wurden 19 Todesstrafen vollstreckt. An zweiter Stelle folgten Texas, Alabama und South Carolina, wo jeweils fünf Menschen hingerichtet wurden.
Die in vielen Ländern geächtete Todesstrafe wird noch in 23 der 50 US-Bundesstaaten vollstreckt. Präsident Donald Trump ist ein Befürworter.
Kommentare