Texas vollstreckt erste Hinrichtung des Jahres 2026

Im US-Bundesstaat Texas ist ein 55-Jähriger wegen des Doppelmordes an seiner Ex-Freundin und ihrem Freund durch eine Giftspritze hingerichtet worden.

Die Todesstrafe gegen Charles Thompson wurde am Mittwochabend um 18.50 Uhr (Ortszeit, Donnerstag 01.50 Uhr MEZ) im Staatsgefängnis in Huntsville vollstreckt, wie die texanischen Justizbehörden mitteilten. Es war die erste Hinrichtung in den USA im Jahr 2026.