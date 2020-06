USA: "Es zählt nur, wie rasch man Geld verdient"

Barack Obama oder Mitt Romney? Für Österreichs Wirtschaftsdelegierten in New York, Christian Kesberg, ist die kommende US-Präsidentschaftswahl "a g`mahte Wiesn": "Ich bin überzeugt, dass Obama weitere vier Jahre bekommt", sagt er im KURIER-Gespräch. Wegen der großen Ernüchterung in der US-Bevölkerung werde der Sieg zwar nicht mehr so deutlich ausfallen wie gegen John McCain 2008, "aber die Alternative Romney erscheint noch viel unappetitlicher".

Präsident Obama habe viele seiner Anhänger enttäuscht, die sich einen gesellschaftlichen Wandel erhofft hätten. Ein solcher Systemwandel sei in den USA aber aufgrund der unverrückbaren Verfassung und damit des politischen Systems so gut wie unmöglich, glaubt Kesberg. In seiner zweiten Amtszeit werde Obama daher "ein Clinton werden", also noch mehr Kompromisse mit den Republikanern eingehen müssen.



Milliardär Mitt Romney hingegen setze voll auf die Angst der Reichen und Mittelschicht vor dem sozialen Abstieg und die Rückbesinnung auf eine "verlorene Generation", in der der amerikanische Traum noch gelebt werden konnte.