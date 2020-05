Obama könnte im Dunkeln sitzen

Nächste Woche könnte im Weißen Haus theoretisch das Licht ausgehen. Denn Präsident Barack Obamas Regierung steckt schon wieder in einer gravierenden Finanzkrise und ist ab 1. Oktober buchstäblich von der Schließung bedroht.

Das liegt aber nicht an einer schwachen Wirtschaft oder einem Börsensturz. Der Grund ist rein parteipolitisch. Die Republikaner setzen alles in Bewegung, um Obamacare – die neue allgemeine Krankenversicherung – zu stoppen. Die soll ebenfalls zu Beginn des neuen Monats in Kraft treten.

Die Mehrheit der Republikaner und deren Anhänger sehen Obamacare als eine Verletzung ihrer Freiheit und lehnen sie ab. So sehr, dass einige bereit sind, den Regierungsapparat bankrott gehen zu lassen.

Das neue US-Finanzjahr beginnt im nächsten Monat, also braucht die Regierung dringend ein neues Budget. Dieses muss vom Kongress, der aus Repräsentantenhaus und Senat besteht, verabschiedet werden. Die meisten Republikaner dort sind vehemente Gegner der Krankenversicherungsreform, also stimmte das von ihnen dominierte Repräsentantenhaus am Freitag für Finanzmittel bis Mitte Dezember, jedoch ohne Geld für Obamacare.

Die Demokraten im Repräsentantenhaus und Senat sind empört. Das Weiße Haus droht mit einem Veto des Budget-Gesetzes. Zuerst muss aber der Senat darüber abstimmen. Dort sind die Kräfte anders verteilt – die Demokraten haben die Mehrheit. Das heißt, das Budgetgesetz aus dem Repräsentantenhaus wird im Senat so geändert, dass neben der Regierung Geld auch in die Kasse für Obamacare hineinkommt. Mit einer Abstimmung wird heute gerechnet. Danach muss das geänderte Gesetz wieder zurück zum Haus. Was dort dann geschieht, ist ungewiss. Klar ist nur: Die Zeit wird knapp.