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Ausland

„Raketensicher“: Kritik an Trumps Plänen für Ballsaal im Weißen Haus

Das Projekt ist wegen der Kosten, des Vergabeverfahrens und Eingriffen in das historische Ensemble des Weißen Hauses stark umstritten.
07.07.2026, 09:36

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Donald Trump winkt in einem weißen Poloshirt und einer USA-Kappe hinter einem Baugerüst, während Sicherheitskräfte daneben stehen.

Zusammenfassung

  • Trump verteidigt den umstrittenen neuen Ballsaal im Weißen Haus und hebt vor allem dessen Sicherheitsfunktionen wie kugel-, drohnen- und teils raketensichere Bauweise hervor.
  • Der seit Herbst 2025 geplante Erweiterungsbau auf dem Gelände des ehemaligen Ostflügels soll mit widerstandsfähigen Stahl- und Glasstrukturen sowie einem Drohnenlandeplatz größere Staatsbankette ermöglichen.
  • Das Projekt ist wegen Kosten, Vergabeverfahren und Eingriffen in das historische Ensemble des Weißen Hauses stark umstritten und war mehrfach Gegenstand von Gerichtsverfahren.

US-Präsident Donald Trump hat seine umstrittenen Pläne für einen neuen Ballsaal im Weißen Haus erneut verteidigt und dabei vor allem Sicherheitsaspekte hervorgehoben. Bei einer Veranstaltung im Weißen Haus sagte Trump, der Neubau werde „kugelsicher“, „drohnensicher“ und in vielen Fällen sogar „raketensicher“ sein. Geplant seien besonders widerstandsfähige Stahl- und Glasstrukturen sowie ein Landeplatz für Drohnen auf dem Dach.

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Umstrittenes Bauprojekt

Trump bezeichnete den neuen Ballsaal als „großen Dienst“ für die nationale Sicherheit. Der Saal wird seit dem Herbst 2025 auf dem Gelände des ehemaligen Ostflügels des Weißen Hauses errichtet. Nach Angaben des Weißen Hauses soll der mehrere tausend Quadratmeter große Erweiterungsbau künftig deutlich größere Staatsbankette ermöglichen als das bisher genutzte Gebäude.

Das Projekt ist wegen der Kosten, des Vergabeverfahrens und Eingriffen in das historische Ensemble des Weißen Hauses stark umstritten und war mehrfach Gegenstand von Gerichtsverfahren. Trump monierte, es werde heutzutage wegen jeder Kleinigkeit geklagt - wegen der Größe des Saals oder der Farbe der Decke. Besonders, wenn man Trump heiße, werde man verklagt.

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Agenturen, bea  | 

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