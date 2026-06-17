Vertuschung: Doch Steuergelder für Prunk-Ballsaal im Weißen Haus?

Der geplante und umstrittene Ballsaal auf dem Gelände des Weißen Hauses sorgt erneut für Unmut in den USA. Interne Unterlagen, die der Washington Post vorliegen sollen, beziffern die Kosten des Prestigeprojekts von US-Präsident Donald Trump inzwischen auf rund 600 Millionen Dollar. Das wiederum ist deutlich mehr als die öffentlich genannten maximal 400 Millionen Dollar. Besonders brisant: Nach den Dokumenten soll mehr als die Hälfte der Summe aus öffentlichen Mitteln stammen.

"Kein Steuerzahler zahlt auch nur zehn Cent"

Trump hatte dagegen mehrfach erklärt, der Bau werde vollständig durch private Spender finanziert. "Kein Steuerzahler zahlt auch nur zehn Cent", sagte er Ende März. Laut den nun veröffentlichten Unterlagen waren zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits Millionenbeträge aus staatlichen Budgets für das Projekt freigegeben worden.