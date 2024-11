USA schließen Botschaft in Kiew: Luftangriff befürchtet

Die USA hätten "spezifische Informationen über einen möglichen größeren Luftangriff am 20. November" erhalten. Im Falle eines Angriffs rät die Botschaft US-Bürgern, sich sofort in Sicherheit zu bringen haben.

Die US-Botschaft in Kiew hat nach Angaben des Außenministeriums in Washington Hinweise auf einen möglicherweise bevorstehenden schwerwiegenden Luftangriff am Mittwoch erhalten und bleibt geschlossen. US-Bürger sollen sich darauf vorbereiten, für den Fall eines Luftalarms Schutzräume aufzusuchen, teilte die Konsularabteilung des State Department auf X mit. Zuvor hatten die USA angekündigt, der Ukraine im Kampf gegen Russland auch Antipersonenminen zur Verfügung stellen.