US-Wahlkampf: Flaggen und Hüte kommen aus China

Auf den Webseiten der jeweiligen Präsidentschaftskandidaten wird die lokale Herstellung der verschiedenen Produkte bestätigt. Denn sowohl Trump als auch Harris wollen die lokale Wirtschaft fördern. Obwohl das gesammelte Geld in die Kampagnen der Kandidaten fließt, entscheiden sich viele Menschen dafür, die Artikel bei günstigeren Händlern zu kaufen. Schließlich kann sich nicht jeder die 40 Dollar-Hüte leisten.

Wer bei Amazon nach „Trump 2024 Flag“ oder „Kamala Harris 2024“ sucht, findet eine große Auswahl an Produkten. Einige davon geben an, in den USA hergestellt worden zu sein. Damit sollen patriotische US-Wähler direkt angesprochen werden. Bei näherer Betrachtung stellt sich jedoch heraus, dass die meisten aus China stammen.