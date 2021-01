US-Wahl: Wie Trump noch den Sieg erzwingen wollte

Dass er ein schlechter Verlierer ist, das hat Donald Trump selbst zugegeben. Wie weit er dabei gehen wollte, das zeigen die Recherchen von US-Medien. So soll der mittlerweile abgetretene US-Präsident nach Informationen der New York Times erwogen haben, Justizminister Jeffrey Rosen gegen den Anwalt Jeffrey Clark zu ersetzen. Der hätte dann die Umkehrung des Wahlergebnisses erzwingen sollen.

Der Plan, von dem auch die Washington Post zu berichten weiß, scheiterte nur am Widerstand hochrangiger Mitarbeiter des Justizministeriums. Sie hätten reihenweise mit ihrer Kündigung gedroht. Nur deshalb habe Trump von seinem Vorhaben Abstand genommen, mithilfe von Clark – er bestreitet, an einem Versuch zur Amtsenthebung Rosens beteiligt gewesen zu sein – das extrem knappe Ergebnis bei den Präsidentschaftswahlen in Georgia zu kippen.

Dort hatte Joe Biden nach zwei Neuauszählung mit gerade einmal 11.779 Stimmen Vorsprung das Rennen gewonnen. Und Rosen war Trump keinerlei Hilfe, dies anzufechten, was den Republikaner zur Weißglut brachte. Also suchte er nach Alternativen.

Dazu zählte auch sein Versuch, den Wahlleiter von Georgia, Brad Raffensperger, telefonisch unter Druck setzte. Der Auftrag des Präsidenten an den Republikaner war klar: Raffensperger solle das Ergebnis „nachberechnen“ und „11.780 Stimmen finden“. Doch der widersetzte sich und veröffentlichte auch noch den Mitschnitt des Telefonats.