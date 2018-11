US-Wahl: Was ist dran am Wirtschaftsboom?

- Industrie

An der Globalisierung kann auch Trump nicht vorbei: Das Versprechen, die Industriejobs in die USA zurückzuholen, ist kaum einlösbar. Die Zeiten, als 18 Millionen Amerikaner im produzierenden Sektor Beschäftigung fanden, sind seit der Jahrtausendwende vorbei. Die Abwanderung der Fabriken in Richtung Asien wurde allerdings lange vor Trump gestoppt. 2010 war der Boden gefunden, seither geht es langsam, aber stetig bergauf. Aktuell sind 12,8 Millionen in der US-Industrie beschäftigt.