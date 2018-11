USA: Warnung vor Wahlbetrug und russischen Hackern

Der Tweet war wieder einmal ganz Großbuchstaben verfasst, wie immer wenn Trump etwas ganz besonders deutlich machen will. "ILLEGAL VOTING", also illegales Wählen - was auch immer das heißt - sei die große Gefahr an diesem Wahltag, und die Sicherheitsbehörden seien angewiesen, darauf ganz besonders zu achten. Jedem, der erwischt werde, drohten "maximale Strafen".

Schon zuvor, auf dem Weg zu seinem letzten Wahlkampfauftritt, hatte der Präsident gewarnt, dass Wahlbetrug quasi allgegenwärtig sei. Man müsse sich doch nur umschauen, meinte er, "es gibt eine Menge Leute - das glaube ich, und dafür gibt es Beweise - die versuchen illegal reinzukommen und illegal zu wählen." Tatsächlich gibt es keinerlei Belege für großangelegten Wahlbetrug in den USA: Ergebnis einer Kommission, die Trump selbst nach seiner Wahl 2016 eingesetzt hatte.