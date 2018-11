US-Wahlen: Zwischen Traum und Wirklichkeit

Eine bessere Kulisse als die zusammengepressten Plastikflaschen, Suppen- und Cola-Dosen hätte man an jenem Junitag 2016 für Trump nicht erfinden können (Foto). In der Werkshalle von Alumisource in Monessen schickte er sich an, den Beweis dafür anzutreten, dass man Träume recyceln und in die Wirklichkeit überführen kann. Vor 200 Arbeitern wetterte Trump erstmals ausgiebig gegen die Verrohungen der Globalisierung und versprach, US-Stahl werde „wieder das Rückgrat unseres Landes“.

In Monessen, wo es einst 20.000 Stahlarbeiter gab, klangen die Worte besonders nach. Die dicken Seile der Golden-Gate-Brücke in San Francisco wurden hier gefertigt. In der Wirtschaftswunderzeit nach dem Zweiten Weltkrieg steckten in jedem Chrysler-Pkw stählerne Teile aus der Stadt. Geschichte. Der letzte Stahl wurde 1986 gegossen.