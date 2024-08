US-Wahl: So will Kamala Harris die US-Wirtschaft retten

Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris will ihre wirtschaftspolitische Agenda laut ihren Beratern auf die Senkung der Kosten für Lebensmittel, Wohnen und Gesundheitsversorgung konzentrieren und gleichzeitig das Kindergeld erhöhen.

"Gleiche Werte, andere Vision", beschrieb ein Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch den Unterschied zwischen Harris' wirtschaftspolitischer Agenda und der des amtierenden Präsidenten Joe Biden.

Harris' Wahlkampfteam lehnte eine Stellungnahme ab. Harris will am Freitag bei einer Wahlkampfveranstaltung in North Carolina Details ihres Wirtschaftsprogramms vorstellen.