CNN holt Harris vor die Kamera: Großes Interview mit Walz in Georgia

US-Vizepräsidentin Kamala Harris gibt in der Nacht ihr erstes Interview seit ihrer Nominierung zur Präsidentschaftskandidatin der Demokraten. Der Sender CNN will Harris und ihren Vize-Kandidaten Tim Walz nach eigenen Angaben im umkämpften Bundesstaat Georgia interviewen, ausgestrahlt wird das Gespräch dann am Donnerstagabend um 21.00 Uhr (Ortszeit, 03.00 Uhr MESZ am Freitag). Das Interview führt die Moderatorin Dana Bash.