Nach skurrilem Trump-Auftritt: Jetzt distanziert sich McDonald's

Nach dem Wahlkampfauftritt des republikanischen US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump in einer McDonald's-Filiale in Pennsylvania hat nun Medienberichten zufolge der Schnellrestaurant-Riese reagiert.

In einer Mitteilung an seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter distanzierte sich McDonald's, mit dem Besuch eine Wahlempfehlung für Trump abgegeben zu haben, wie die Nachrichtenagentur AP am Montag online meldete. McDonald's unterstütze keine Kandidaten für gewählte Ämter.