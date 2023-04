US-Verfassungsrichter nahm Luxusreisen von Republikaner an

Der erzkonservative US-Verfassungsrichter Clarence Thomas hat einem Medienbericht zufolge jahrelang Geschenke in Form von Luxusreisen von einem republikanischen Milliardär angenommen. Wie die US-Recherchestiftung Propublica am Donnerstag berichtete, bezahlte der Immobilienmagnaten Harlan Crow dem dienstältesten Richter des Supreme Court etwa eine Reise nach Indonesien, die allein 500.000 Dollar gekostet haben dürfte.

Propublica kann nach eigenen Angaben mit Dutzenden Interviews und internen Dokumenten belegen, dass Thomas die teuren Aufmerksamkeiten annahm, ohne sie zu melden. Der 74-jährige Thomas begleitete Crow demnach in ein exklusives kalifornisches Wildnis-Resort für Männer und auf Anwesen in den US-Staaten Texas und New York.