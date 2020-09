US-"Spion" laut Maduro in Venezuela verhaftet

In Venezuela ist nach Angaben von Präsident Nicolás Maduro ein "amerikanischer Spion" in der Nähe von zwei Öl-Raffinerien festgenommen worden. Der Mann sei mit "schweren Waffen" und "großen Mengen an Bargeld" aufgegriffen worden, als er zwei Anlagen ausspioniert habe, sagte Maduro am Freitag (Ortszeit) in einer Fernsehansprache.

Es handle sich um einen Mann, der bei den US-Spezialeinheiten auf CIA-Stützpunkten im Irak gedient habe. Die Festnahme erfolgte Maduro zufolge am Donnerstag.

Am Vortag hätten die Behörden einen "Plan zur Herbeiführung einer Explosion" in der am nächsten bei Caracas gelegenen Raffinerie entdeckt und verhindert. Wo der Mann festgehalten wird, blieb unklar.