US-Schiff ignorierte ertrinkende Migranten - 76 Tote

Die 117 Personen waren in der Nacht von der libyschen Küste in einem überfüllten Schlauchboot Richtung Italien aufgebrochen. Nach achtstündiger Überfahrt auf stürmischer See hätten sie in der Früh ganz in ihrer Nähe ein US-Marineschiff entdeckt. Die Afrikaner berichten, dass sie verzweifelt um Hilfe riefen. Die Menschen wären aufgestanden, um sich bemerkbar zu machen. Das brachte jedoch das fragile Boot zum Kentern.

„Wir haben dieses Schiff gesehen, es war nicht weit von uns entfernt, wir haben die amerikanische Flagge gesehen, und wenn sie uns gerettet hätten, als noch alle an Bord waren, wären 76 Menschen nicht gestorben“, so ein Überlebender, der seinen jüngeren Bruder und seine schwangere Freundin verlor.

Doch das US-Schiff reagierte nicht und entfernte sich. Es spielten sich dramatische Szenen ab. Viele sahen ihre Brüder, Freundinnen und schwangere Frauen, die vergeblich mit letzter Kraft versuchten, sich am sinkenden Gummiboot festzuhalten, im Meer verschwinden.