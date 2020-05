Donald Trump nimmt Kurs auf das Weiße Haus

Trump ist damit der 12. Kandidat, der in den Ring steigt. In den USA kennt Trump jedes Kind, spätestens seit seinem TV-Erfolg "The Apprentice" (der Lehrling), in dem der Mogul medienwirksam junge Mitarbeiter auswählte und ausbildete. Trump hat auch eine eigene Radio-Show und einen Stern auf dem Walk of Fame. Dennoch werden ihm kaum reelle Chance bei der Wahl eingeräumt, er liegt in Umfragen bei ca. fünf Prozent.

Das liegt möglicherweise auch an den skurrilen Seiten des Milliardärs: So übernahm er quasi die Medienfront für die "Birther-Bewegung", die Anhänger einer Verschwörungstheorie. Die erzkonservativen Birther, oft Mitglieder der Tea Party-Bewegung, glauben, dass US-Präsident Obama gar kein "echter" Amerikaner ist. 2011 sah sich Obama sogar genötigt, seine Geburtsurkunde zu veröffentlichen - was Trump freilich immer noch nicht von allen Zweifeln befreien konnte.