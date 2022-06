US-Präsident Biden mit Fahrrad gestürzt

US-Präsident Joe Biden ist bei einem Wochenendausflug mit seinem Fahrrad umgestürzt. "Eine medizinische Behandlung ist nicht nötig. Der Präsident freut sich darauf, den Rest des Tages mit seiner Familie zu verbringen", teilte das Weiße Haus am Samstag mit. Biden verbrachte das Wochenende in seinem privaten Anwesen im Küstenort Rehoboth in seinem Heimat-Bundesstaat Delaware. Am Morgen (Ortszeit) brachen der 79-Jährige und seine Ehefrau Jill zu dem Ausflug auf.

Auf einem Video war zu sehen, wie Biden - begleitet von seinem Sicherheitspersonal - mit dem Rad fuhr und schließlich anhielt. Dabei fiel er mit dem Fahrrad um. Dem Weißen Haus zufolge hatte Biden sich mit seinem Fuß beim Absteigen im Pedalhaken verfangen. Der US-Präsident trug einen Helm und stand der mitreisenden Presse zufolge nach dem Sturz direkt wieder auf und beantwortete Fragen. "Mir geht es gut", sagte er demnach.