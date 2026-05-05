Karibik: US-Militär tötet zwei angebliche Drogenschmuggler
Zusammenfassung
- US-Militär griff erneut mutmaßliche Drogenschmuggler in der Karibik an, zwei Tote laut Southcom.
- Seit Herbst 2025 werden auf Anordnung von Präsident Trump Boote auf Drogenrouten in der Karibik und im Pazifik angegriffen.
- Kritiker stellen die völkerrechtliche Zulässigkeit der tödlichen Angriffe in internationalen Gewässern infrage.
Das US-Militär hat erneut ein Boot von mutmaßlichen Drogenschmugglern in der Karibik angegriffen. Dabei seien zwei Männer ums Leben gekommen, teilte das für die Region zuständige US-Regionalkommando Southcom in einer Mitteilung auf der Plattform X mit. Nach Erkenntnissen der Geheimdienste sei das Boot auf einer bekannten Drogenhandelsroute unterwegs gewesen und in Drogenschmuggel involviert gewesen. Die Angaben des US-Militärs lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
Kritiker zweifeln an Trumps Vorgehen
Auf Anordnung von Präsident Donald Trump greift das US-Militär seit Herbst vergangenen Jahres Boote in der Karibik und im östlichen Pazifik an, mit denen angeblich Drogen in die USA geschmuggelt werden sollen. Die Vereinigten Staaten haben ein großes Drogenproblem, für das die Regierung von Präsident Trump vor allem auch ausländische Schmuggler verantwortlich machen. Kritiker bezweifeln, dass die tödlichen Angriffe in internationalen Gewässern völkerrechtlich zulässig sind.
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