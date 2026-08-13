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US-Kriegsminister Hegseth

USA und Kolumbien planen gemeinsame Militärschläge

US-Kriegsminister Pete Hegseth spricht von Militäroperationen mit Kolumbien gegen bewaffnete Gruppen wie etwa die ELN.
13.08.2026, 08:49

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Mexican Border Defense Medal Ceremony at the Pentagon, in Washington

Der sich selbst als Kriegsminister bezeichnende US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat am Mittwoch gemeinsame Militärschläge gegen bewaffnete Gruppen in Kolumbien in Aussicht gestellt. 

Bogotá genehmigt Vorhaben

Auf einer Konferenz der von den USA geführten Koalition gegen Drogenkartelle in Panama sagte Hegseth, Kolumbien habe „gemeinsame Militäroperationen zur Zerstörung von Terroristen und Terrornetzwerken“ genehmigt. Als legitime Ziele nannte er von den USA als Terrororganisationen eingestufte Gruppen wie die Nationale Befreiungsarmee (ELN).

Nächster Top-General weg: Der US-Kriegsminister führt Krieg gegen das eigene Militär

Die neue konservative Regierung Kolumbiens unter Präsident Abelardo De La Espriella hat sich der von den USA geführten Koalition angeschlossen. Hegseth berief sich auf eine Neuauflage der Monroe-Doktrin aus dem 19. Jahrhundert, die er in Anlehnung an US-Präsident Donald Trump als „Donroe-Doktrin“ bezeichnete. Zudem kritisierte er den Internationalen Strafgerichtshof und rief die Verbündeten zum Austritt aus der Organisation auf.

Pete Hegseth USA Kolumbien Donald Trump
Agenturen, bqu  | 

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