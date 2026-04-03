Nächster Top-General weg: Der US-Kriegsminister führt Krieg gegen das eigene Militär

Kid Rock klatscht, salutiert, reckt die Faust freudig in die Luft. Der Sänger steht auf seinem Anwesen im US-Bundesstaat Tennessee. Wenige Meter über seinem Pool fliegt ein Kampfhubschrauber der US-Armee. Zu sehen ist das in einem Video, das der bekennende Trump-Anhänger selbst ins Netz gestellt hat. Für die Piloten hätte das Manöver eigentlich Konsequenzen haben müssen; sie befanden sich offiziell nämlich auf einer Trainingsmission. Das US-Militär leitete nach dem Vorfall eine interne Ermittlung ein und suspendierte die Piloten vorübergehend – bis sich Pete Hegseth einschaltete und das Verfahren kurzerhand abdrehte. „Macht weiter, Patrioten“, schrieb der US-Verteidigungsminister auf der Plattform X.

Empörung über Einmischung Dass sich der Pentagon-Chef so unverblümt in die militärische Befehlskette einmischt, sorgt in den USA für Empörung. Es sei ein weiteres Indiz für Hegseths „Verachtung der rechtlichen Rahmenbedingungen im Militär“, kritisierten etwa die New York Times. Der nächste Paukenschlag ließ aber nicht lange auf sich warten: Am Donnerstag entließ Hegseth, der sich „Kriegsminister“ nennen lässt, den Stabschef des US-Heeres, General Randy George. Mitten im Krieg mit dem Iran - während sich Berichte über einen möglichen US-Bodeneinsatz mehren - ist das ein beispielloser Schritt.

Feldzug gegen Militär George ist damit das jüngste Opfer von Hegseths Feldzug gegen die eigene Armee. Einen Grund für die Entlassung blieb das Pentagon zwar schuldig. Berichten zufolge stand der General, der unter dem Demokraten Joe Biden nominiert wurde und noch bis 2027 im Amt verblieben wäre, aber bereits seit Längerem auf der Abschussliste – obwohl er sich durchaus für die Umsetzung zentraler Vorhaben von Trump/Hegseth einsetzte. Ausschlaggebend für seinen Rauswurf dürfte letztlich eher ein Konflikt über Personalfragen gewesen sein, der Ende März bekannt geworden war. Hegseth soll sich demnach gegen die Beförderung von vier Offizieren zu Ein-Stern-Generälen gestemmt haben. Für Aufsehen sorgte das, weil es sich um zwei weibliche und zwei schwarze Offiziere handelt. Der frühere Fox-News-Moderator soll George (und auch Heeresminister Dan Driscoll) regelrecht dazu gedrängt haben, ihre Namen von der (überwiegend weißen, männlichen) Beförderungsliste zu streichen. George widersetzte sich – und bat laut NYT um ein persönliches Gespräch, das aber nicht zustande kam. Vom Karriere-Ende erfuhr der General am Donnerstag dann telefonisch.