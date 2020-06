Debakel für Barack Obama

Sitze verloren haben die Demokraten in West Virginia. Hier unterliegt Natalie Tennant der republikanischen Kontrahentin Shelley Moore Capito. Die Demokraten hatten den Sitz mit John Rockefeller 30 Jahre lang inne. Rockefeller trat diesmal nicht mehr an. In Arkansas hat der erst 37-jährige Tom Cotton den Demokraten Mark Pryor aus dem Amt verdrängt. Mike Rounds von den Republikanern setzt sich in South Dakota gegen den Demokraten Rick Weiland durch. Der langjährige demokratische Amtsinhaber Tim Johnson war nicht mehr zur Wahl angetreten. In Montana konnte sich Steve Daines gegen Amanda Curtis behaupten. Eine schmerzhafte Niederlage müssen die Demokraten auch in Colorado verkraften. Seit 2002 stellten sie hier den Senator. Nun hat sich der republikanische Herausforderer Cory Gardner gegen Amtsinhaber Mark Udall durchsetzen können. In North Carolina löst Thom Tillis die amtierende Demokratin Kay Hagan als Senator ab. Joni Ernst wird die erste Frau aus Iowa sein, die auf einem Senatssitz in Washington Platz nehmen wird. Sie setzte sich gegen Bruce Braley durch.

Weiterhin in den Händen der Republikaner bleiben Alabama, Idaho, Kansas, Mississippi, Maine, Nebraska, Oklahoma, South Carolina, Texas, Tennessee und Wyoming. Im Bundesstaat Kentucky konnte sich der Republikaner Mitch Mc Connell gegen die Herausforderin Alison Lundergan Grimes behaupten und bleibt Senator. Sollte die Grand Old Party tatsächlich die Mehrheit im Senat übernehmen, hat McConell gute Chancen Senate Leader zu werden. Hart umkämpft war der Senatssitz in Georgia: Er bleibt bei der Grand Old Party.

Die Demokraten werden weiterhin Senatoren aus Delaware, Illinois, Hawaii, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Jersey, New Mexico, Oregon, Rhode Island und New Hampshire stellen. Wie CNN berichtet, lud Obama führende Republikaner und Demokraten für Freitag ins Weiße Haus ein.