Trump-Kardinal Dolan: „Heißt Migranten willkommen“

Der US-amerikanische Kardinal Timothy Dolan aus New York ruft in einem auf der Online-Plattform X veröffentlichten Video dazu auf, Migranten willkommen zu heißen. Der emeritierte Erzbischof von New York bezieht sich in seinem am Dienstag veröffentlichten Video laut Kathpress auf das „großartige“ Gratulationsschreiben Papst Leo XIV. an die Amerikaner zum 250. Unabhängigkeitstag der USA. Der Papst betone, dass die USA eine Nation von Einwanderern sei.

Nun meldete sich Dolan nach eigenen Worten aus der „Stadt mit der Freiheitsstatue“, die Immigranten willkommen heiße. Papst Leo sei am 4. Juli nach Lampedusa gereist, „wo leidende Auswanderer an den Küsten angespült werden, nachdem sie versucht haben, Unterdrückung, Hunger und Leid zu entfliehen und in die Freiheit zu gelangen“, sagte Dolan. Der Papst habe die Migranten dort gesegnet und „uns alle aufgefordert, die Einwanderer willkommen zu heißen“, so der Kardinal - wie Jesus selbst in der Bibel und „natürlich auch unser amerikanischer Traum“ stets hochgehalten habe.

Der 76-jährige Dolan, der der US-Bischofskonferenz von 2010 bis 2013 vorstand, gilt als prominenter Unterstützer Donald Trumps, der diesem auch bei beiden Amtseinführungen zur Seite stand. Ganz überraschend kommt Dolans Video dennoch nicht: Bereits im Vorfeld von Trumps erster Inaugurationszeremonie im Jänner 2017 hatte er die Pläne der Republikaner zur Einwanderungspolitik kritisiert. Im vergangenen Februar verurteilte der Kardinal zudem Razzien der US-Einwanderungsbehörde ICE in Kirchengemeinden.

Trump-Regierung: Neun Stunden langes Gebetstreffen

Anlässlich des USA-Jubiläums hatte die Regierung im Mai ein neun Stunden dauerndes Gebetstreffen organisiert, das die USA als christliche Nation herausstellen sollte. Evangelikale gaben den Ton an. Die katholische Kirche hielt Abstand zu dieser Veranstaltung von Trumps Festkomitee „Freedom 250“. Nur Kardinal Dolan und Bischof Robert Barron aus Minnesota wirkten mit.