Trump-Regierung lädt zu ganztägiger Gebetsveranstaltung

Die US-Regierung von Präsident Donald Trump hat für Sonntag zu einer ganztägigen Gebetsveranstaltung in Washington eingeladen (ab 16.30 Uhr MESZ).

Als Redner werden neben Predigern unter anderem Verteidigungsminister Pete Hegseth und Außenminister Marco Rubio erwartet, Trump will Medien zufolge eine Videobotschaft schicken. Das Motto lautet "Neuweihe 250: Ein landesweites Jubiläum des Gebets, Lobpreises und Dankes".